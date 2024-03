Nuove opportunità per le associazioni: Gestione di spazi pubblici ad Alghero

Le associazioni interessate possono partecipare agli avvisi per l'affidamento in gestione di due aree Dog Beach presso i lidi "Maria Pia" e "La Stalla". Queste aree sono dedicate alla cura e al benessere degli animali e alla valorizzazione dell'interazione uomo-animale, con la possibilità per gli operatori di organizzare attività come sosta, gioco, e agility. Un'altra opportunità è data dall'affidamento di aree destinate alla pratica sportiva all'interno del litorale di San Giovanni.





Questo avviso è rivolto alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e ad altre associazioni senza scopo di lucro che promuovono lo sport e l'attività fisica, garantendo inclusione e benessere per i cittadini e i turisti. Infine, il Comune ha reso disponibile un'area nel lido San Giovanni per l'accesso facilitato alle persone con disabilità. Questa iniziativa, denominata "Spiaggia Facile", mira a garantire un'esperienza di mare inclusiva e accessibile, affidando alle associazioni la gestione dell'area e delle attrezzature necessarie per l'assistenza e l'attività ludica.





In caso di concessione, le associazioni potranno esercitare un'attività commerciale residuale, a patto che questa non sia finalizzata al lucro ma unicamente al recupero delle spese. Ciò rappresenta una chance per le associazioni di contribuire attivamente alla vita comunitaria di Alghero, offrendo servizi preziosi per residenti e visitatori, nel rispetto dei principi di non lucratività e inclusione. Le associazioni interessate devono presentare la propria candidatura entro il 7 aprile, come indicato nei termini di presentazione degli avvisi pubblici.





Per maggiori informazioni e per accedere ai dettagli degli avvisi, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Alghero. Questa iniziativa sottolinea l'importanza del coinvolgimento delle realtà associative nella gestione delle risorse pubbliche, promuovendo una visione di comunità attiva e solidale.

