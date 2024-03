Cagliari: Tragedia sfiorata in via Peretti - Donna investita sulle strisce, condizioni gravi

Una donna di 43 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, lo stesso punto in cui, l'8 gennaio, un ragazzo di soli 16 anni aveva perso la vita in circostanze simili. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu in codice rosso; le sue condizioni sono state valutate come gravi. L'incidente si è verificato all'altezza del Mc Donald's, un luogo ora segnato da due eventi tragici a distanza di pochi mesi. L'automobilista coinvolto, un 32enne alla guida di una Audi Q3, ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso alla donna investita. La rapidità con cui sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i soccorsi del 118 ha permesso di assistere la donna nel più breve tempo possibile, evidenziando l'importanza delle procedure di emergenza in situazioni del genere. Questo nuovo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in via Peretti e richiama l'attenzione sull'urgenza di misure preventive per evitare ulteriori tragedie.





La comunità di Cagliari si trova ancora una volta a fare i conti con la necessità di riflettere sulle condizioni di sicurezza delle proprie strade, soprattutto in punti così critici e frequentati. La coincidenza dei due incidenti, così ravvicinati sia nel tempo che nello spazio, pone l'accento sulla vulnerabilità dei pedoni e sull'importanza di una maggiore consapevolezza e prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.

Un grave incidente ancora in via Peretti, teatro di un tragico evento lo scorso gennaio che ha visto la morte di un giovane sedicenne.