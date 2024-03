Cappellacci (FI): In Sardegna bollette più care d'Italia - Recuperare GAP dell'unica regione senza metano

“Occorre invertire i fattori che finora hanno concorso frenare lo sviluppo e mutare quella che è una condizione di vantaggio in un vantaggio competitivo perché proprio le isole, facendo tesoro delle migliori pratiche a livello europeo che hanno visto i nostri sindaci protagonisti, possono diventare il luogo di elezione per politiche innovative che puntino sul risparmio energetico e sulle fonti pulite al servizio delle comunità. Inoltre – ha concluso Cappellacci- sulla scorta di quanto sperimentato già in Basilicata occorre attivare strumenti che, laddove i territori pagano i costi ambientali della produzione energetica e industriale con impianti come quelli presenti nell’isola per raffinare i prodotti petroliferi, allora abbiano una giusta compensazione. Non è pensabile – ha concluso Cappellacci- che i costi siano sopportati totalmente dai nostri territori e i benefici vadano altrove”.

“La rilevazione secondo la quale i sardi pagano le bollette più care d’Italia è la conferma che occorrano scelte coraggiose per colmare il divario derivante dalla condizione geografica insulare e da una carenza storica: la Sardegna è l’unica Regione italiana ancora senza metano”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Insularità di Forza Italia.