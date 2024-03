Due cagliaritani si perdono a Castiadas

I due hanno raccontato che sono arrivati sul litorale del Sarrabus, tra Castiadas e Villasimius, intorno alle 20, hanno parcheggiato e hanno iniziato a pescare. Prima di mezzanotte hanno deciso di tornare a casa non riuscendo però a ritrovare la strada giusta.

Durante un battuta di pesca nella zona di Castiadas, vicino Serpentara, un 29enne e un 31enne Cagliaritani non sono riusciti a tornare alla loro auto per via del buio, e con i loro dispositivi sono riusciti a dare l'allarme chiamando il 112. Sono scattate le ricerche e i due giovani sono stati ritrovati poco dopo la mezzanotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di San Vito, i vigili del fuoco, il club alpino e volontari.