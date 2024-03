Grande partecipazione ad Alghero al One Billion Rising 2024 per dire No alla violenza contro le donne





Sabato 9 marzo in largo Guillot e largo San Francesco, hanno ballato, letto brani e raccontato storie 400 ragazzi dell’Istituto Istruzione Superiore Enrico Fermi Alghero, le bambine della scuola di danza Arte & Movimento Gidanza della maestra Gilda, Danzare Tre Dance di Mondina Dinapoli, Asd Nuevo Espacio Salsero, l’associazione Rdr Sardegna con i loro speaker e la popolazione tutta rappresentata dalle Istituzioni. E’ stata soprattutto una giornata di riflessioni e di spunti, “La Rete delle Donne di Alghero APS” ha voluto sottolineare l’importanza di questi eventi ricordando che le donne vittime di violenza non devono sentirsi sole, e l’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti della donna, data in cui, insieme a tante altre associazioni ha manifestato a Tempio per dare solidarietà alla ragazza vittima di stupro di gruppo che ha avuto il coraggio di denunciare.

Per il decimo anno consecutivo “La Rete delle Donne di Alghero APS” e il “Comitato Area Sant’Agostino” hanno organizzato l’evento One Billiong Rising. L’OBR 2024 dedicato alla libertà, è un appello ad iniziare a creare un nuovo mondo libero dalla violenza e rivendicare un mondo di uguaglianza, di giustizia, di solidarietà. Alghero ha risposto all’appello, giovedì 7 marzo i ragazzi dell’IPIA e dell’IPSAR e la Rete delle Donne Alghero APS hanno aderito al flashmob contro la violenza sulle donne con il prezioso intervento degli artisti Dante Tangianu, suonatore di launeddas, e dal sassofonista Francesco Pes.