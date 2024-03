Indignazione ad Olbia: Cane tenuto al guinzaglio fuori dall'auto in corsa

Nonostante le frequenti segnalazioni di comportamenti simili, spesso questi atti di negligenza non portano a conseguenze concrete, lasciando impuniti i responsabili. Tuttavia, la richiesta di un cambiamento normativo sta guadagnando terreno. Secondo fonti non ufficiali, l'Italia potrebbe presto introdurre una normativa, già esistente in Germania da anni, che obbligherebbe i futuri proprietari di cani a completare un corso cinofilo formativo. Superare i test di questo corso sarebbe essenziale per ottenere un brevetto che attesti la capacità di accudire adeguatamente un animale.





Questa proposta legislativa prevede una valutazione psicoattitudinale dei candidati: chi non dimostrasse di possedere le competenze e l'atteggiamento giusti per prendersi cura di un cane, sarebbe bocciato. Personalmente, sostengo con forza questa iniziativa. I cani, che si confermano ogni giorno i migliori amici dell'uomo, meritano di essere affidati a persone responsabili e capaci di amarli. La loro tutela deve essere una priorità, non solo per prevenire azioni irresponsabili, ma per garantire loro una vita dignitosa e felice.

In una scena che ha suscitato indignazione nel cuore di Olbia, un conducente è stato avvistato mentre percorreva Corso Vittorio Veneto con il proprio cane tenuto al guinzaglio fuori dal finestrino dell'auto. Passanti allarmati hanno immediatamente segnalato l'episodio, immortalato anche in un video che mostra il cane costretto a correre sull'asfalto accanto alla Fiat Panda in movimento, tra le proteste e le urla dei testimoni.