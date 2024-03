Oristano: 20enne arrestato per aggressione all'ex fidanzata grazie a foto salvavita

L'accusato dovrà rispondere di stalking, percosse, violazione di domicilio e di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex, a cui era già sottoposto per reati simili in un procedimento penale in corso. L'aggressione è stata segnalata al numero di emergenza 113, che ha immediatamente inviato sul posto gli agenti della squadra volante e un'ambulanza del 118.





La vittima, dopo essere stata picchiata, è stata presa in cura dai medici per le ferite riportate. Il giovane è stato rintracciato dalla polizia non lontano dall'abitazione della vittima ed è stato arrestato. Questo caso rappresenta una delle prime applicazioni della nuova normativa contro la violenza di genere, che permette l'arresto in flagranza differita anche sulla base di prove videofotografiche. Tale misura è stata introdotta per rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine nella lotta contro i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, stalking e violazione delle misure cautelari.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Oristano dopo aver aggredito la sua ex fidanzata, che è riuscita a fotografarlo con il cellulare mentre compiva l'irruzione in casa e la aggrediva. Queste immagini sono state decisive per gli agenti della squadra mobile di Oristano, che hanno applicato per la prima volta il decreto legge "salva vita", introdotto nel 2023 in seguito all'omicidio di Giulia Cecchettin.