Incidente sulla SS 130 ad Assemini: Strada chiusa e traffico deviato

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre del 118, che hanno assicurato le prime cure ai feriti e hanno lavorato per ripristinare la sicurezza della zona. Anche il personale dell'Anas è arrivato prontamente per gestire la viabilità e coordinare la chiusura temporanea del tratto interessato dall'incidente. Per alleviare il traffico congestionato, che ha subito forti rallentamenti a seguito dell'incidente, le auto sono state deviate su percorsi alternativi attraverso le strade comunali. La situazione ha causato notevoli disagi per gli automobilisti in transito nella zona, con tempi di percorrenza significativamente aumentati. Le autorità sono al lavoro per chiarire le cause dell'incidente e per riaprire al più presto la strada statale 130, essenziale per la connessione tra Assemini e Cagliari. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le deviazioni stradali indicate.

Questa mattina, un grave incidente ha coinvolto due auto e un furgone sulla strada statale 130, all'altezza di Assemini, causando la chiusura temporanea della carreggiata e notevoli disagi alla circolazione. L'evento si è verificato poco prima delle ore 8 in direzione Cagliari, precisamente al chilometro 11,200. Due persone sono state lievemente ferite nell'incidente e sono state prontamente trasportate in ospedale, dove sono state valutate con un codice giallo, indicativo di lesioni non gravi. La dinamica dell'incidente vede le due auto e il furgone coinvolti in un impatto che ha portato a una serie di carambole, culminate con il ribaltamento di uno dei veicoli.