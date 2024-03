Tragedia nelle campagne del sassarese: Agricoltore perde la vita in un incidente con il trattore

L'incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne tra Nughedu San Nicolò e Pattada, dove l'agricoltore è stato tragicamente schiacciato dal suo trattore. Secondo quanto riportato dai carabinieri della Compagnia di Ozieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, Bacciu stava lavorando per conto terzi in un podere situato in una zona particolarmente impervia, quando il mezzo agricolo che stava guidando si è ribaltato, provocandone la morte. La natura remota del terreno ha reso particolarmente difficili le operazioni di soccorso. Nonostante gli sforzi, né le ambulanze né l'elicottero del 118 sono riusciti a raggiungere direttamente il sito dell'incidente.





I soccorritori hanno dovuto avvalersi di mezzi agricoli per accedere alla zona e prestare assistenza. Gli accertamenti sulle cause e le circostanze dell'incidente sono attualmente in corso, affidati ai carabinieri e agli ispettori dello Spresal, l'organo competente per la sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro. Questo tragico evento mette nuovamente in luce i rischi connessi alle attività agricole, specialmente in aree di difficile accesso, sollecitando una riflessione sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro e garantire la protezione dei lavoratori impegnati in uno dei settori più vitali e rischiosi dell'economia locale.

Un grave incidente sul lavoro ha scosso la comunità agricola del nord Sardegna, con la morte di Pierpaolo Bacciu, 59 anni, originario di Buddusò.