Alghero onora la memoria dell'illustre botanica Franca Valsecchi

La sua carriera, segnata da numerosi riconoscimenti accademici tanto a livello locale quanto internazionale, è stata caratterizzata da una ricerca indipendente e pionieristica nel campo della botanica, che ha lasciato un'impronta duratura attraverso un vasto corpus di pubblicazioni scientifiche. I suoi studi hanno avuto un impatto notevole sulla comprensione della flora e della vegetazione nel territorio di Alghero e oltre, includendo aree di notevole interesse naturalistico come la Laguna del Calich, il litorale di Maria Pia, e l'area di Porto Conte. Le sue ricerche hanno portato alla descrizione di 17 nuove specie vegetali per la scienza, contributi di valore inestimabile per la botanica italiana e mediterranea. L'evento prevede interventi introduttivi da parte di Antonio Torre dell'Institut d'Estudis Catalans e Ignazio Camarda dell'Istituto Sardo di Scienze Lettere e Arti, che esploreranno rispettivamente la vita e il percorso scientifico della Professoressa. Sarà inoltre data la possibilità ai partecipanti di contribuire con testimonianze personali, in uno spazio dedicato alla condivisione di ricordi e riflessioni.





A moderare l'incontro sarà Emmanuele Farris, botanico algherese e coordinatore della sezione Sarda della Società Botanica Italiana, con la presenza annunciata del sindaco Mario Conoci, che renderà omaggio alla Prof.ssa Valsecchi rimarcando l'importanza del suo lascito scientifico e il rigoroso impegno che ha caratterizzato la sua vita e opera. Questo tributo alla Prof.ssa Franca Valsecchi non solo riconosce il suo eccezionale contributo alla scienza botanica ma celebra anche l'esempio di una donna che, con la sua dedizione e il suo lavoro, ha ispirato e continuerà a ispirare future generazioni di ricercatori.

Sabato 9 marzo, Alghero renderà omaggio alla memoria della Prof.ssa Franca Valsecchi, eminente figura nel campo della botanica scomparsa nel 2020, con un evento dedicato che si terrà dalle 16.30 nella sala conferenze del Quarter. La manifestazione, organizzata in collaborazione tra la sezione Sarda della Società Botanica Italiana, il Comune di Alghero, la Delegació de l’Alguer de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Università di Sassari, l'Istituto Sardo di Scienze Lettere e Arti, e la Fondazione Alghero, si propone di riflettere sulla vita e sull'opera di una delle più illustri donne scienziate italiane. In concomitanza con l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l'evento vuole non solo celebrare le conquiste sociali e l'emancipazione femminile ma anche evidenziare il contributo significativo della Prof.ssa Valsecchi alla scienza e alla società.