Legacoop lancia la conferenza programmatica: Verso un futuro di sostenibilità e cooperazione

Il documento guida della conferenza enfatizza l'obiettivo di rivitalizzare l'organizzazione attraverso sei componenti fondamentali, tra cui il rinnovamento degli ideali di mutualismo e cooperazione, con un'attenzione particolare verso la matrice laica; la promozione di un modello di sostenibilità a tutto tondo; l'impegno verso la dignità e la tutela del "buon lavoro"; il coinvolgimento attivo nella gestione delle cooperative e nella distribuzione dei risultati economici; l'attrattiva verso le nuove generazioni e le donne; e l'aspirazione a una maggiore autorità politica e rappresentanza a livello nazionale, regionale e territoriale. Claudio Atzori, presidente regionale di Legacoop, ha sottolineato l'importanza della cooperazione e il ruolo vitale che essa svolge nella società, evidenziando anche l'instancabile impegno delle cooperative durante la pandemia e le sfide future che attendono il movimento.





Ignazio Angioni, vice presidente di Legacoop Sardegna, ha ribadito l'importanza di rafforzare l'organizzazione sia dal punto di vista politico-sindacale che nei servizi offerti ai cooperatori, delineando gli obiettivi strategici della conferenza. Simone Gamberini, presidente nazionale di Legacoop, ha poi messo in luce il ruolo insostituibile delle cooperative nel tessuto economico e sociale italiano, sottolineando come la loro attività quotidiana sia fondamentale per il paese. "Se si fermano le cooperative si ferma l'Italia," ha dichiarato, facendo eco alla convinzione che le coop sociali, insieme a tutte le altre forme di cooperativa, siano un pilastro cruciale per lo sviluppo e il benessere della nazione. La Conferenza programmatica di Legacoop rappresenta quindi un passo significativo verso un rinnovamento dell'impegno cooperativo, in linea con le esigenze di un mondo che cambia e le aspettative di una società che richiede equità, sostenibilità e partecipazione attiva nella vita economica e sociale.

Legacoop, una delle principali organizzazioni cooperative italiane, ha inaugurato una nuova fase di riflessione e programmazione con l'avvio della sua Conferenza programmatica e di organizzazione. Questo evento segna un momento chiave per il movimento cooperativo, che mira a rinnovare e rafforzare il suo impegno verso lo sviluppo sostenibile, la dignità del lavoro, e una più equa distribuzione dei risultati economici.