Vertice sulla sicurezza in Gallura: annunciato aumento degli organici per contrastare droga e disagio giovanile





Durante il vertice, è emersa l'urgenza di intensificare gli interventi contro la microcriminalità, spesso connessa allo spaccio di droga e al disagio giovanile. La prefetta La Fauci ha sottolineato l'importanza di un approccio che non si limiti alla repressione, ma che includa anche iniziative di carattere sociale volte alla prevenzione. In risposta alle preoccupazioni espresse, la prefetta ha annunciato un significativo potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, necessario tuttavia a tempi di attuazione, e ha garantito un utilizzo più efficiente delle risorse esistenti.





I procuratori Patronaggio e Capasso hanno ribadito la necessità di maggiori risorse per la Procura di Tempio Pausania, evidenziando la disparità tra il flusso turistico in Gallura e le risorse disponibili per garantire la sicurezza. Il questore ha promesso un incremento degli organici al commissariato di Olbia, da 60 a 90 unità, e a quello di Cannigione, da 25 a 45, sottolineando però l'esigenza di un aumento anche del personale amministrativo e della polizia giudiziaria. Il vertice ha dunque gettato le basi per un rafforzamento delle misure di sicurezza nella regione, con un impegno congiunto di tutte le istituzioni coinvolte.

Un importante vertice dedicato alla sicurezza si è svolto questa mattina a Sassari, presieduto dalla prefetta Grazia La Fauci, con l'obiettivo di affrontare i problemi legati alla droga e al disagio giovanile in Gallura. All'incontro hanno partecipato i sindaci dei principali comuni della regione, l'amministratore della Provincia di Sassari, rappresentanti delle forze dell'ordine, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio, e il procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.