Incidente alla Saipem di Arbatax: Operaio ferito durante l'assemblaggio

Il giovane, immediatamente soccorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Lanusei, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico volto a salvare due dita della mano, gravemente lesionate. La Saipem ha prontamente avviato un'indagine interna per chiarire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali misure preventive da adottare per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro. La presenza delle forze dell'ordine sul luogo dell'incidente conferma l'attenzione verso la sicurezza sul lavoro e l'impegno nell'accertare le responsabilità. Questo evento sottolinea, ancora una volta, l'importanza di garantire e rafforzare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello della costruzione di infrastrutture energetiche.

Un grave incidente si è verificato questa mattina all'interno del cantiere Intermares di Arbatax in Ogliastra, appartenente alla Saipem, azienda leader nella costruzione di piattaforme e strutture sia offshore che onshore. Un giovane operaio di 25 anni, originario di Arzana, è rimasto ferito alla mano mentre era impegnato nell'assemblaggio di strutture metalliche destinate alla produzione di componenti per il settore energetico.