Regione Sardegna approva piano di gestione cinghiali 2024-2026 per l'oristanese

Questo intervento era fortemente richiesto da Coldiretti Oristano, che ha ripetutamente sollevato la problematica degli ingenti danni arrecati dai cinghiali alle attività agricole locali. Paolo Corrias ed Emanuele Spanò, presidente e direttore di Coldiretti Oristano, hanno evidenziato l'urgente necessità di adottare azioni concrete per il contenimento di questa fauna selvatica. Il piano prevede tre principali modalità di intervento: recinzioni nelle aree più danneggiate, cattura e trasferimento degli animali, e come ultima risorsa, l'abbattimento.





Gli ultimi cinque anni hanno visto la distribuzione di indennizzi per i danni causati dai cinghiali nella provincia di Oristano per un totale di 226 mila euro, dimostrando l'ampia portata del problema. In aggiunta, i dati rilevano che i territori di Sinis e Montiferru sono stati i più colpiti, e che il numero di incidenti stradali provocati da cinghiali è stato particolarmente elevato negli ultimi anni. La borgata di San Giovanni di Sinis, segnalata dal sindaco di Cabras Andrea Abis, risulta essere una delle aree più problematiche, con cinghiali che causano danni sia all'ambiente naturale che alle proprietà residenziali, rappresentando un pericolo anche per la sicurezza pubblica.





L'approvazione del piano offre una speranza di soluzione a questa problematica, ma richiede azioni rapide e precise da parte delle autorità locali per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle attività agricole. La comunità locale attende ora dettagli su come verranno attuate le misure previste dal piano.

La Regione Sardegna ha finalmente approvato il tanto atteso Piano Operativo di Gestione delle Popolazioni di Cinghiali per gli anni 2024-2026, focalizzandosi in particolare sul territorio dell'Oristanese, una delle aree maggiormente interessate dalla presenza invasiva di questi animali. Il piano, che ha ricevuto il parere positivo dell'ISPRA, passa ora nelle mani della Provincia per la sua effettiva implementazione.