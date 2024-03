Giornata Mondiale del Rene: controlli gratuiti al San Martino di Oristano

Durante la giornata, prevista dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, i medici e gli infermieri del reparto accoglieranno i cittadini per uno screening gratuito che includerà un esame delle urine, la misurazione della pressione arteriosa e un breve colloquio per valutare eventuali rischi. A coloro che parteciperanno allo screening sarà rilasciata una scheda con i risultati e, in caso di anomalie, saranno invitati a un approfondimento diagnostico.





Patrizia Vatieri, responsabile della Nefrologia e Dialisi, sottolinea l'importanza della diagnosi precoce delle malattie renali, poiché solo nelle fasi iniziali è possibile intervenire efficacemente per rallentare la loro progressione. La partecipazione è aperta a tutti senza bisogno di prenotazione, e sarà anche disponibile materiale informativo per promuovere stili di vita salutari e prevenire le patologie renali.

Il prossimo 14 marzo, l'ospedale San Martino di Oristano aprirà le porte della sua struttura complessa di Nefrologia e Dialisi in occasione della Giornata Mondiale del Rene, offrendo alla popolazione controlli e colloqui gratuiti per la prevenzione delle patologie renali. L'iniziativa si inserisce in una più ampia campagna di sensibilizzazione volta a aumentare la consapevolezza sull'importanza dei reni e sui comportamenti preventivi per evitare malattie renali.