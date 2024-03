Avvio della sottoscrizione dei progetti Reis a Sassari: Un passo verso il contrasto alla povertà

Il Comune di Sassari informa che, a partire da lunedì 11 marzo, i beneficiari inseriti in graduatoria saranno chiamati a sottoscrivere un progetto con il servizio sociale, confermando o variando l'IBAN per l'accredito del contributo. Questa fase iniziale vedrà la convocazione dei primi 500 nuclei familiari e proseguirà nei giorni successivi fino all'esaurimento delle risorse disponibili. La mancata presentazione al colloquio per l'elaborazione del patto sociale, senza un valido motivo, sarà considerata come rinuncia al beneficio, sottolineando l'importanza dell'adesione attiva dei beneficiari al programma. Nel tentativo di estendere il sostegno a un numero maggiore di famiglie in difficoltà, l'Amministrazione comunale ha richiesto alla Regione un'integrazione delle risorse.





Questo sforzo mira a garantire l'erogazione del Reis a favore di tutti i nuclei in graduatoria o, quantomeno, del maggior numero possibile. L'iniziativa rappresenta un passo significativo nel tentativo di alleviare le condizioni di povertà a Sassari, con la speranza che le risorse aggiuntive possano essere garantite per rispondere efficacemente alle esigenze della comunità. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, i cittadini sono invitati a consultare il sito ufficiale del Comune di Sassari.

A Sassari prende il via la fase cruciale per l'attivazione del Reis (reddito di inclusione sociale), con la pubblicazione della graduatoria definitiva che include 1651 nuclei familiari. Questa misura regionale di contrasto alla povertà, tuttavia, vede la disponibilità di fondi limitati, consentendo l'attivazione del Reis a poco più di 1000 destinatari, a fronte di una domanda molto più ampia.