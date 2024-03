Due miliardi e mezzo per lo sviluppo: La Sardegna tra progetti urgenti e opere di lungo corso

La somma più cospicua, 560 milioni di euro, è stata destinata alla Regione stessa per lavori prioritari sull'itinerario trasversale sardo, mentre altri investimenti riguardano la digitalizzazione degli archivi regionali, la manutenzione idraulica e interventi per il rischio idrogeologico.





Sembra quasi di assistere all'effetto "Giro d'Italia" che trasforma le infrastrutture decadenti in arterie perfette, ma questa volta le strade e le strutture sarde sembrano essere state investite da un ciclone di fondi di fine legislatura. Il dibattito è acceso: si tratta di un impulso vitale per la sicurezza e il benessere dei cittadini o di una tattica di attrazione dei voti? A destare attenzione sono anche i numerosi progetti minori finanziati: dalla valorizzazione di aree naturali al sostegno per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dal miglioramento del settore trasporti con investimenti nell'idrogeno fino al rinnovamento di aree militari dismesse.





In molti si interrogano sul perché queste azioni, così attese e ora finalmente sbloccate, non siano state realizzate in anticipo. Un quesito che resta in sospeso mentre la Sardegna guarda a questi nuovi fondi con speranza e una punta di scetticismo.

A pochi giorni dalle elezioni, un'ondata di finanziamenti si è abbattuta sulla Sardegna con l'approvazione di un elenco di progetti da finanziare tramite il Fondo sviluppo e coesione 2021–2027. La delibera, emessa il 23 febbraio, promette un massiccio impulso infrastrutturale in tutta l'isola con la distribuzione di due miliardi e 412 milioni di euro tra 115 interventi, una mossa che, per alcuni, arriva con tempismo sospetto. Le iniziative finanziate sono variegate: vanno dalla necessaria trasversale sarda fino al restyling delle piazze dei piccoli centri.