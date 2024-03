Cagliari, intrusione al Liceo Scientifico di Via Brianza: Allarme per la presenza di un tossicodipendente nel cortile





L'uomo ha raccolto le sue cose e si è allontanato senza opporre resistenza. La direzione, nelle parole di Roberta Savona, ha espresso preoccupazione per l'incidente e per la sicurezza degli studenti. "Le scuole non sono fortini impenetrabili", ha affermato, riconoscendo la possibilità che estranei possano introdursi nelle aree scolastiche. La situazione richiede un aumento della vigilanza per evitare che simili episodi si ripetano e per contrastare la crescente presenza di individui indesiderati nei pressi degli istituti scolastici.





L'evento ha spinto la direzione a segnalare l'accaduto alle autorità competenti, ottenendo come risposta la raccomandazione di intensificare le misure di sorveglianza. Questo evento ha sottolineato l'importanza di mantenere un ambiente scolastico sicuro e protetto per studenti e personale.

Si stava iniettando la droga nel cortile del liceo scientifico di Via Brianza, è stato notato da degli studenti che attraversavano il corridoio che dava al cortile e hanno dato l'allarme. Una collaboratrice scolastica è intervenuta prontamente, facendo allontanare l'individuo con fermezza: "Devi andare via, non puoi stare qui, raccogli tutto e vattene".