La storia del Cagliari raccontata dai tifosi

Alcuni titoli dei capitoli dicono molto: Miracolo a Malines, La grande festa, Davide batte Golia e le preghiere a Sant' Efisio funzionano. È il libro "tifosi Cagliaritani per sempre" uscito per le Edizioni della Sera.





In campo scrittori, giornalisti, appassionati, tra i quali, Massimiliano Hellies, Nicola Aramu, Marcello Lasio, Alessandro Biolla, Fabrizio Lo Bianco e Tanti altri. L'antologia è curata da Davide Piras,scrittore, e Giulio Pisano, editore. Contiene 15 racconti brevi di scrittori tifosi, che attingendo dai loro ricordi, esprimono tutto l'amore per la loro squadra del cuore. La prefazione è di Gigi Piras, che racconta il suo primo goal in Serie A: Sugli spalti i tifosi cantavano saltavano e applaudivano e scandivano il mio nome, lo sventolio di migliaia di bandiere non lo dimenticherò mai.





La postfazione è invece di Gianfranco Matteoli, questo il suo ricordo: "Partita di coppa UEFA, Malines Cagliari, lo stadio era pieno di Sardi emigrati in Belgio per lavoro, alcuni venivano da zone limitrofe, Francia, Germania, Svizzera, ai quali si aggiungevano i tifosi che avevano seguito la squadra dalla Sardegna. È stato bellissimo! indimenticabile!

Con la collaborazione straordinaria di Gianfranco Matteoli e Luigi Piras, il libro racconta le gesta rossoblù viste dalla prospettiva del tifosi, ricordi, trasferte in Nord Europa, cori e applausi.