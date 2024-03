Niente RDC, la Sardegna rilancia sul Reddito di Inclusione Sociale con 'S'agiudu Torrau'

Con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza a livello nazionale nel 2018, la maggior parte dei beneficiari del Reis è stata assorbita da questo nuovo sussidio, riducendo il finanziamento del Reis a circa 16 milioni di euro. Nel 2023, la legge regionale di stabilità ha rifinanziato 'S'agiudu torrau' con 20 milioni di euro, destinati ai Comuni che gestiscono il programma nonostante le difficoltà operative dovute alla carenza di personale. I requisiti per accedere al beneficio sono stati aggiornati, prevedendo un Isre non superiore a 6 mila euro per famiglia e limiti specifici sul patrimonio immobiliare e mobiliare.





Il "budget annuo d'inclusione" stabilito dalle nuove linee guida varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare, con un massimo di 1.100 euro mensili destinati a coprire spese essenziali. È prevista la revoca del beneficio per l'acquisto di beni non considerati di prima necessità o per il mancato rispetto dei doveri legati al patto di inclusione. Per le famiglie con bambini sono introdotti percorsi di sostegno e la "dote educativa", mirati a ridurre il divario digitale e incrementare le opportunità formative, inclusa una premiazione per il merito scolastico. Tuttavia, l'attuazione dei piani personalizzati incontra ostacoli dovuti alla mancanza di personale specializzato, nonostante gli sforzi della Regione per garantire il funzionamento delle equipe multidisciplinari attraverso finanziamenti dedicati e la riprogrammazione di fondi non utilizzati.





'S'agiudu torrau' rappresenta un modello di inclusione sociale attenta alle specificità del contesto sardo, cercando di bilanciare le esigenze di sostegno economico con l'impegno verso l'inserimento lavorativo e l'autonomia dei beneficiari.

Nonostante le sollecitazioni per introdurre il Reddito di Cittadinanza a livello regionale, la presidente in pectore della Sardegna, Alessandra Todde, ha scelto di non adottare tale misura, puntando invece sul consolidato Reis, noto come 'S'agiudu torrau'. Questo programma, introdotto nel 2017 e finanziato con oltre 30 milioni di euro nei primi tre anni, mira a sostenere i cittadini sardi in condizioni di grave disagio economico, richiedendo una residenza nell'isola di almeno 24 mesi. Il Reis si propone come un sostegno mensile, variabile tra 200 e 500 euro, offrendo in alternativa buoni acquisto per beni e servizi, in cambio della partecipazione dei beneficiari a percorsi di reinserimento sociale attraverso progetti personalizzati.