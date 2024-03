Coraggio e determinazione: La storia di Alessandro e Valentina dall'Erasmus in Lituania

La sua storia è un messaggio potente di rifiuto della passività nei confronti della disabilità, dimostrando come i limiti possano trasformarsi in punti di forza. Valentina Incani, speaker radiofonica e autrice, condivide una visione simile, sottolineando come la società debba ancora percorrere molta strada per realizzare concretamente inclusione e accessibilità. Il viaggio ha rivelato la sfida di vivere in autonomia in una società non pienamente preparata ad accogliere persone che non si lasciano definire dalla propria disabilità. Il progetto "Eesi Digi" fa parte di una serie di iniziative sviluppate dallo Ierfop con partner internazionali per combattere lo stigma sociale legato alla disabilità e all'età, promuovendo un futuro basato sulla coesione sociale, il benessere e l'inclusione di tutti.





Le parole di Roberto Pili, in occasione della presentazione dei progetti, e il plauso della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, sottolineano l'importanza di queste iniziative per costruire una società più giusta e inclusiva. La storia di Alessandro e Valentina è un'ispirazione per tutti, dimostrando come l'impegno, la determinazione e la voglia di superare gli ostacoli possano aprire le porte a nuove opportunità, contribuendo a creare un mondo in cui la disabilità non sia un limite, ma un aspetto di un'identità più ampia e ricca.

Alessandro Pretta e Valentina Incani, due giovani coraggiosi con disabilità, sono recentemente rientrati dalla Lituania arricchiti da un'esperienza Erasmus che ha rafforzato la loro convinzione: la disabilità non li definisce. Partecipando al corso "Eesi Digi - Empowerment educativo e inclusione sociale degli studenti con disabilità attraverso soluzioni digitali e tecnologie assistive", promosso dallo Ierfop e guidato da Roberto Pili, hanno vissuto un'esperienza trasformativa che ha ampliato i loro orizzonti e accresciuto la loro autonomia. Alessandro, 25 anni, cieco dalla nascita e studente di scienza della comunicazione e marketing digitale, ha trovato a Vilnius un ambiente in cui sentirsi alla pari con gli altri, acquisendo competenze preziose per il suo futuro accademico e lavorativo.