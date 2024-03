L'Agnello Sardo Igp conquista il mercato giapponese

"Il Giappone è il terzo mercato più grande al mondo per il settore carni, con un valore stimato di 33 miliardi di euro nel 2023, in crescita del 3,5% rispetto all'anno precedente," afferma Alessandro Mazzette, direttore del Contas. Nonostante una dieta tradizionalmente orientata verso il consumo di maiale e pollame, il manzo e l'agnello stanno guadagnando popolarità, rappresentando il 19% del mercato. L'importazione di carne di pecora e agnello in Giappone ammonta a circa 22 mila tonnellate annue, per un valore di circa 233 milioni di euro nel 2022. La riduzione delle esportazioni da parte di Australia e Nuova Zelanda verso la Cina ha aperto spazio per le importazioni dall'Europa, creando nuove opportunità per l'agnello di Sardegna Igp.





Il presidente di Contas, Battista Cualbu, esprime ottimismo riguardo le potenzialità del mercato giapponese per l'agnello sardo, sottolineando l'adattabilità del disciplinare di produzione ai gusti e alle esigenze dei consumatori giapponesi. L'obiettivo è raggiungere il pubblico non solo tramite fiere agroalimentari ma anche attraverso campagne promozionali che mettano in luce l'allevamento sostenibile e i benefici per la salute derivanti dal consumo di carne di agnelli allevati al pascolo. Questo sviluppo rappresenta una straordinaria occasione di crescita per il settore agroalimentare sardo e testimonia l'importanza di una strategia di internazionalizzazione che valorizzi la qualità e l'autenticità dei prodotti locali sui mercati globali.

Il Giappone si apre all'agnello di Sardegna Igp, segnando un importante traguardo per il consorzio Contas che ha partecipato alla 49esima edizione di Foodex, la fiera agroalimentare tenutasi a Tokyo. Questa occasione rappresenta un passo significativo nelle azioni di promozione intraprese dal Contas, riconosciuto come Ambasciatore del cibo italiano nel mondo dal ministero dell'Agricoltura. La partecipazione a Foodex testimonia l'apertura verso un mercato ricco di opportunità, posizionando l'agnello sardo in un contesto internazionale di grande rilievo.