SIPPS sottolinea l'importanza dell'educazione al rispetto e alla non violenza fin dalla tenera età

Questo tipo di educazione pone le basi per lo sviluppo di relazioni sociali corrette, la comprensione e la tutela dei propri diritti e quelli altrui. Verga ricorda l'importanza di una relazione affettiva e di confidenza sicura tra genitori e figli, così come il ruolo dell'istruzione come fattore protettivo contro comportamenti insani nelle relazioni di coppia e tra i sessi. Inoltre, pone l'accento sul contesto ambientale, compresi i social media, che influenzano profondamente la psiche dei giovani, sottolineando la necessità di un controllo maggiore da parte dei genitori e di un intervento regolamentare da parte della politica. L'articolo sottolinea anche il ruolo fondamentale dei padri nel valorizzare le figure femminili all'interno della famiglia e l'importanza di un'educazione sentimentale che aiuti a superare le emozioni negative in modo positivo. Educare i bambini al rispetto reciproco e alla parità sin dall'infanzia è essenziale per prevenire la violenza di genere e costruire una società basata su relazioni di stima reciproca. La SIPPS si impegna a sostenere i genitori nell'educazione dei futuri cittadini, promuovendo comportamenti rispettosi, non violenti e inclusivi, attraverso varie iniziative editoriali e programmi di sostegno alla genitorialità. La missione della Società scientifica è di supportare una genitorialità responsiva, elemento chiave per un futuro libero dalla violenza e dalla disparità di genere.

In occasione dell'8 marzo, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) ribadisce l'importanza di un'educazione basata sul rispetto e la non violenza, che deve iniziare sin dai primi anni di vita. Maria Carmen Verga, pediatra e segretario nazionale della SIPPS, sottolinea che tale educazione non deve essere limitata al genere, ma deve promuovere il rispetto della persona in ogni suo aspetto, al fine di costruire relazioni sane, prive di pregiudizi e prevaricazioni. La pediatra evidenzia l'efficacia degli interventi educativi finalizzati alla prevenzione della violenza e della disuguaglianza di genere, inclusa l'educazione sessuale completa come definita dalle Linee guida dell'Unesco.