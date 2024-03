Maltempo e lavori infrastrutturali: Disagi per i residenti della circonvallazione di Alghero

La situazione viene segnalata dal capogruppo dell'Udc Alghero, Christian Mulas, che evidenzia come le precipitazioni abbiano portato a un notevole accumulo di acqua piovana e di ruscellamento negli scavi del cantiere, causando disagi crescenti. Il capogruppo denuncia l'abbandono dei lavori durante il maltempo, mettendo in luce le condizioni precarie in cui si trovano i residenti che, per raggiungere le proprie abitazioni, sono costretti a percorrere un tratto di sterrata ridotto a fango. Tale percorso, eroso e affiancato da scavi profondi due metri su terreni fangosi e argillosi, non offre alcuna protezione contro possibili smottamenti, nonostante sia quotidianamente utilizzato da veicoli, anche da coloro che trasportano bambini e persone anziane.





Mulas esprime preoccupazione per la sicurezza dei residenti, soprattutto durante i giorni di intensa attività meteorologica, quando gli addetti ai lavori sembrano assenti, lasciando la popolazione senza assistenza e vigilanza necessaria per prevenire incidenti legati allo stress idraulico delle opere. Pertanto, richiede un'accurata verifica da parte degli uffici comunali competenti riguardo lo stato dei luoghi, con particolare attenzione all'agibilità, alla transitabilità e alla sicurezza. Questa situazione sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante e di interventi adeguati nei cantieri, specialmente in condizioni meteorologiche avverse, per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini coinvolti.

I residenti della circonvallazione di Alghero vivono momenti di difficoltà a causa dei lavori infrastrutturali che, aggravati dalle recenti piogge torrenziali, hanno reso particolarmente problematica la zona, soprattutto all'intersezione con via Antoine de Saint Exupery.