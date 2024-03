Poste Italiane introduce l'App "Safety" per la sicurezza dei portalettere ad Olbia

I nuovi smartphone, oltre a garantire un maggior livello di sicurezza, offrono anche funzionalità avanzate per semplificare e velocizzare le operazioni quotidiane dei portalettere. Tra queste, la possibilità di effettuare pagamenti cashless per bollettini, MAV, corrispondenza e pacchi in contrassegno, ricariche telefoniche e PostePay, grazie alle funzionalità "Paga con codice" di PostePay e al nuovo sistema di pagamento SoftPos, che supporta le transazioni contactless. Inoltre, questi dispositivi consentono di migliorare la tracciabilità delle consegne di corrispondenza, pacchi, raccomandate, assicurate e atti giudiziari, grazie all'utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sullo smartphone, facilitando così il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata. Con l'introduzione dell'App "Safety" e l'adozione di smartphone di nuova generazione, Poste Italiane dimostra il proprio impegno nella promozione della sicurezza sul lavoro e nell'innovazione dei servizi, garantendo al contempo efficienza e protezione sia per i propri dipendenti che per i cittadini.

L'innovazione e la sicurezza sono al centro delle nuove iniziative di Poste Italiane, che ha recentemente equipaggiato i portalettere del Centro di Distribuzione di via Giordania a Olbia con smartphone dotati di una nuova applicazione chiamata "Safety". Questa App rappresenta un passo significativo verso la salvaguardia dei lavoratori sul campo, permettendo loro di affrontare con maggiore sicurezza le sfide quotidiane del recapito postale. La funzione principale dell'App "Safety" è quella di fornire ai portalettere uno strumento immediato per inviare segnalazioni in caso di emergenza o situazioni di pericolo, come malori, infortuni, eventi atmosferici eccezionali, terremoti, incendi, aggressioni o problemi di viabilità. Con un semplice click sulla voce “SOS” dell’App, è possibile inviare un allarme a una delle quattro "security room" di Poste Italiane dislocate su tutto il territorio nazionale (Roma, Milano, Genova e Napoli), che offrono un servizio di vigilanza attiva 24 ore su 24. Salvatore Sini, responsabile del Centro di Distribuzione di Olbia, sottolinea l'importanza di questa innovazione, che oltre a migliorare la sicurezza dei dipendenti, sensibilizza sull'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale richiesti prima di ogni uscita lavorativa.