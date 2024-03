Sardegna: Attesa la proclamazione ufficiale delle elezioni regionali

Marco Sanna, esperto dell'ufficio, minimizza la gravità di queste discrepanze, descrivendole come correzioni di totali non quadranti o numeri erroneamente trascritti, tutti facilmente risolvibili. Il lavoro dell'ufficio si concentra su un controllo numerico, senza alcun intervento diretto sui verbali, che possono essere modificati unicamente dal presidente del seggio. L'attenzione si focalizza ora sulla compilazione del verbale unico per le 580 sezioni della circoscrizione di Cagliari, che rappresenta circa un terzo degli elettori sardi.





Questo compito, particolarmente oneroso data la necessità di attribuire 20 seggi sui 60 del Consiglio regionale e di verificare un elevato numero di voti, richiede tempo e precisione. Sanna sottolinea che il dato ufficiale sulle elezioni proviene dall'ufficio elettorale, e non dal portale della Regione, dove alcuni dati potrebbero non essere stati caricati a causa di problemi tecnici. Assicura, inoltre, che tutte le sezioni sono state scrutinate. Le operazioni di verifica dei verbali sono procedure chiuse al pubblico e accessibili solo agli aventi diritto che hanno presentato domanda secondo le procedure stabilite. Fino ad ora, solo la lista Sinistra Futura, parte del Campo largo che ha supportato la candidatura di Alessandra Todde, ha nominato un proprio referente per assistere alle operazioni. Questo scenario riflette la complessità e l'importanza del processo di verifica post-elettorale, essenziale per garantire la correttezza e l'affidabilità dei risultati elettorali. La Sardegna attende con pazienza la conclusione di queste operazioni, fondamentali per l'ufficializzazione dei nuovi organi regionali.

Il palazzo di giustizia di Cagliari è attualmente sommerso dai materiali elettorali delle recenti elezioni regionali, con un'intera stanza dedicata allo stoccaggio di plichi sigillati e materiali provenienti dai seggi. La situazione si estende alle scale, all'atrio centrale e ad ogni spazio disponibile dell'ufficio elettorale situato al primo piano, testimonianza della mole di lavoro da gestire nel post-voto. Nei giorni scorsi, decine di presidenti di seggio hanno visitato l'ufficio elettorale circoscrizionale di Cagliari per risolvere anomalie o correggere errori formali nei verbali.