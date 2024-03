Incontro a Cagliari per discutere l'impatto della talassemia sulla qualità di vita

La Sardegna, con una popolazione di 1,64 milioni di abitanti, registra circa 1.600 casi di talassemia, di cui 1.063 affetti dalla forma 'major', che necessitano di regolari trasfusioni di sangue. Questa condizione, che comporta bassi livelli di emoglobina e una conseguente ridotta ossigenazione dei tessuti, impone una significativa gestione quotidiana e ha un forte impatto sulla vita dei pazienti e dei loro caregiver. L'evento punta a sfatare i falsi miti sui trattamenti disponibili oggi per la talassemia e a discutere le recenti innovazioni terapeutiche che promettono di alleggerire il carico delle trasfusioni e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Sarà un'occasione unica per ascoltare direttamente le esperienze di chi convive con la patologia e per esplorare le implicazioni psicologiche, emotive e sociali della malattia.





I progressi scientifici nel campo delle cure per la talassemia hanno portato a trattamenti sempre più efficaci, capaci di ridurre la frequenza delle trasfusioni e migliorare notevolmente la condizione dei pazienti. Questo incontro si pone come un momento di riflessione e condivisione, volto a evidenziare i bisogni insoddisfatti dei pazienti e a stimolare una comunicazione attiva tra il mondo medico, i pazienti e le associazioni che li rappresentano. L'evento sarà disponibile anche in streaming, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio. Coloro che sono interessati a partecipare o desiderano ottenere ulteriori informazioni possono visitare il sito bconfident.it/cagliari. L'iniziativa rappresenta un passo avanti significativo per la comunità affetta da talassemia in Sardegna, offrendo una piattaforma per la discussione e il confronto su come vivere al meglio nonostante la malattia, e su come le nuove terapie possano contribuire a migliorare la vita quotidiana dei pazienti.

Cagliari ospiterà un importante evento aperto al pubblico dedicato alla talassemia, una malattia del sangue che affligge significativamente la popolazione sarda. L'appuntamento, denominato "BConfident – Il valore del tempo nella beta-talassemia", si terrà martedì 12 marzo 2024 presso l’UNAHOTELS T Hotel alle ore 15. Organizzato con il contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb, l'incontro mira a promuovere un dialogo costruttivo tra pazienti, medici e psicologi per approfondire gli aspetti psicologici e di qualità di vita legati alla gestione della talassemia.