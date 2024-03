Abbanoa smentisce il commissariamento e conferma la collaborazione con le autorità

La situazione è scaturita da una segnalazione del Collegio sindacale che ha portato il Tribunale di Cagliari a convocare le parti per un confronto. In questo contesto, è stato deciso che Abbanoa parteciperà attraverso un procuratore speciale nominato dal Tribunale stesso, al fine di garantire la massima imparzialità nel processo. Le osservazioni sollevate dal Collegio Sindacale non riguardano la gestione della società ma aspetti interni di comunicazione e informazione. Abbanoa sottolinea la propria disponibilità ad accogliere ogni controllo o ispezione da parte del Collegio Sindacale, e fa notare che non ci sono state censure sulle modalità di gestione. Inoltre, viene evidenziata la costante ed efficace collaborazione con l'Ente d'Ambito, supportata dall'assenza di rilievi critici negli ultimi anni.





La società ribadisce inoltre la corretta informazione fornita ai Soci e l'attiva partecipazione del Collegio Sindacale alla vita aziendale, che ha avuto modo di esprimere le proprie valutazioni anche in occasione dell'approvazione dei bilanci, senza mai sollevare contestazioni significative sull'operato degli amministratori. Infine, in relazione al rapporto con i soci, Abbanoa informa che è stata programmata un'assemblea richiesta dagli stessi, la cui data è stata poi posticipata su loro richiesta. Abbanoa si impegna a fornire ogni chiarimento necessario al procuratore speciale nominato dal Tribunale, continuando a operare nel pieno rispetto delle normative e delle procedure, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio possibile ai suoi utenti.

In risposta alle recenti speculazioni apparse su alcuni media riguardo un presunto "commissariamento" di Abbanoa, la società di gestione idrica ha emesso una comunicazione ufficiale per chiarire la situazione. Contrariamente a quanto riportato, Abbanoa conferma che non vi è stato alcun commissariamento e che non sono state rilevate irregolarità nell'operato del Consiglio d'Amministrazione.