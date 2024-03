Giornata internazionale dei diritti delle donne: Iniziative della Polizia Locale a Sassari

Durante il mese di marzo, le coordinatrici del progetto incontreranno circa 2000 studenti per discutere insieme di violenza di genere e di educazione affettiva, evidenziando l'importanza di affrontare questi temi fin dalla giovane età. L'8 marzo, inoltre, sarà un'occasione per proiettare cortometraggi creati dagli studenti partecipanti ai precedenti convegni, che hanno trattato argomenti delicati come il revenge porn, il bullismo e il cyberbullismo, dimostrando l'impegno giovanile nella lotta contro queste piaghe sociali.





Un ulteriore momento di orgoglio per la Polizia Locale e il Comune di Sassari è rappresentato dal progetto Campo Scuola 2023, che ha riscosso notevole successo coinvolgendo attivamente 20 studenti e studentesse degli istituti superiori della città. Queste iniziative non solo mirano a educare e sensibilizzare i giovani su temi di fondamentale importanza ma anche a costruire una comunità più consapevole e rispettosa dei diritti di tutti. Attraverso questi sforzi, la Polizia locale di Sassari dimostra un impegno concreto nella promozione dei diritti delle donne e nella lotta contro la violenza di genere, invitando l'intera comunità a partecipare e a sostenere queste cruciali iniziative.

In occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne, la Polizia locale di Sassari si impegna in prima linea nella sensibilizzazione contro la violenza di genere. Con un approccio proattivo verso l'educazione e la formazione, la Polizia locale organizzerà uno stand informativo in Piazza d’Italia, disponibile dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, per presentare le diverse campagne di sensibilizzazione realizzate insieme agli studenti e alle studentesse degli istituti di istruzione secondaria di Sassari. Tra queste iniziative spicca l'ultima campagna scolastica del 2024, denominata “neanche con un fiore”, focalizzata sul tema della violenza di genere.