Spari in un bar di Buddusò

In una serata di fine anno, caratterizzata da un elevato consumo di alcol, un pensionato 74enne del luogo ha estratto una pistola, sparando alcuni colpi all'esterno del locale in una scena che ha richiamato i film western di Sergio Leone, tra schiamazzi e tensioni. Il caos sorto è stato documentato in un video, poi consegnato ai Carabinieri, da cui è emerso che l'arma utilizzata era una scacciacani. Successivamente, il pensionato è rientrato nel bar, dove alcuni presenti hanno tentato di disarmarlo, scatenando una colluttazione con scambi di schiaffi e pugni.





Nessuno dei presenti ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine, ma è stato registrato un video che ha fornito elementi cruciali per le indagini. A seguito dell'incidente, il pensionato è stato denunciato per esplosioni pericolose. Anche il proprietario del bar è finito sotto accusa; il video, infatti, ha mostrato come continuasse a servire alcol ai clienti, nonostante fosse evidente che molti di loro avessero già superato i limiti di consumo. Di conseguenza, i Carabinieri hanno disposto la chiusura temporanea del locale per 30 giorni.





Per l'anziano coinvolto nell'incidente sono stati presi due provvedimenti: un avviso orale e un Daspo urbano. Il primo rappresenta un formale monito a mantenere un comportamento corretto, mentre il Daspo urbano gli vieta per due anni l'accesso a locali pubblici come bar, ristoranti e locali notturni che offrono servizio di somministrazione di cibi e bevande, imponendogli di tenersi alla larga da tali ambienti. Questo episodio ha sollevato questioni relative alla sicurezza pubblica e alla responsabilità individuale e commerciale nel gestire situazioni potenzialmente pericolose, evidenziando l'importanza della prudenza e della vigilanza, soprattutto durante le festività.

Durante le festività natalizie, un tranquillo bar nel centro di Buddusò è stato teatro di un incidente che ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini.