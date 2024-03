Lo spoglio delle elezioni regionali sarde si avvicina alla conclusione: il distacco tra i candidati si riduce

Questo margine, nonostante sia più stretto di quanto previsto in precedenza, sembra non essere sufficiente per cambiare l'esito dell'elezione, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate dal campo di Todde, che già ieri parlava di una "forchetta tra i 1.400 e i 1.600 voti in più", mostrandosi tranquilla sul risultato. Dal lato del centrodestra, invece, si attendono dati ufficiali prima di prendere posizioni o valutare possibili ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale.





La procedura post-voto prosegue ora con la verifica dei verbali arrivati dai seggi, un passaggio cruciale per assicurare la correttezza del processo elettorale in tutte le sue fasi. Questo processo di validazione è fondamentale per garantire la trasparenza e l'integrità del voto. Una volta completata la verifica dei verbali, i risultati confluiranno a Cagliari, dove l'ufficio centrale elettorale presso la Corte d'Appello si occuperà di redigere il verbale definitivo. Sarà poi compito di questo organismo proclamare ufficialmente il nuovo governatore e i 59 consiglieri eletti.





Secondo le ultime informazioni, la proclamazione ufficiale non dovrebbe avvenire prima della prossima settimana, mantenendo quindi in attesa i candidati e i loro sostenitori. I sardi attendono con interesse la chiusura ufficiale di questo capitolo elettorale, che si è distinto per la sua durata e per le sfide logistiche e procedurali incontrate.

A oltre una settimana dalle elezioni regionali in Sardegna del 25 febbraio, lo scrutinio dei voti delle ultime 19 sezioni si è finalmente concluso, portando a una potenziale riduzione del distacco tra i due candidati principali alla presidenza della Regione. Secondo le informazioni ufficiose, Alessandra Todde sarebbe in vantaggio di circa 1.600 voti rispetto a Paolo Truzzu.