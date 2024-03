Nuove opportunità di formazione per il trasporto di merci pericolose: Corso patentino ADR a Sassari

Il programma del corso si articola in tre giornate, dal 14 al 16 marzo 2024, con un orario pensato per accomodare sia i professionisti che lavorano a tempo pieno sia chi cerca di integrare questa qualifica nel proprio percorso professionale. Il dettaglio degli incontri prevede: Giovedì 14 marzo: dalle ore 17.00 alle 20.00 Venerdì 15 marzo: dalle ore 17.00 alle 22.15 Sabato 16 marzo: dalle ore 08.30 alle 13.45 Le lezioni si svolgeranno presso la sede della CNA di Sassari, situata in Predda Niedda Nord Strada 18/bis, un luogo accessibile e attrezzato per fornire un'esperienza di apprendimento di qualità. Per tutti coloro interessati a partecipare, è possibile ottenere ulteriori informazioni e procedere con l'iscrizione contattando direttamente la CNA di Sassari ai seguenti recapiti: telefono 079/262751 o 344 345 7493, oppure tramite e-mail a cna.sassari@tiscali.it o ambientesicurezza@cnasassari.com. Questa iniziativa rappresenta un'importante risorsa per i professionisti del settore del trasporto, offrendo loro gli strumenti necessari per aggiornarsi sulle ultime normative e sulle migliori pratiche per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose. La CNA di Sassari e ECIPA Sardegna si impegnano a supportare lo sviluppo professionale dei conducenti, contribuendo così alla sicurezza delle nostre strade e alla tutela dell'ambiente.

La CNA di Sassari, in collaborazione con ECIPA Sardegna, annuncia l'apertura delle iscrizioni per il prossimo Corso Patentino ADR, un'opportunità formativa essenziale per i conducenti che si occupano del trasporto di merci pericolose. Questo corso, focalizzato sull'aggiornamento base-cisterna, è progettato per garantire che i professionisti del settore possano acquisire o rinnovare le competenze necessarie per operare in sicurezza e conformità alle normative vigenti. Il trasporto di merci pericolose su strada richiede una qualificazione specifica, attestata dal conseguimento di un certificato di formazione professionale ADR. Questo documento, valido per cinque anni, si ottiene attraverso la partecipazione a un corso di qualificazione riconosciuto e il successivo superamento di un esame teorico. Il corso ADR copre diversi ambiti, inclusi quelli base, cisterna, esplosivi e radioattivi, essenziali per la sicurezza e l'efficienza del trasporto su strada di tali materiali.