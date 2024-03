Spaccia pasticche alla festa di Carnevale di Villaputzu - Arrestato 20enne

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva delle pasticche ad un diciottenne di Quartu, in un momento in cui le strade erano animate dalla distribuzione di zeppole e dalla presenza di numerosi partecipanti mascherati, tipici del carnevale sardo. Al momento del fermo, il ventenne aveva appena venduto due pastiglie di anfetamine e ne possedeva altre quindici di mdma su di sé.





Ulteriori 25 dosi sono state rinvenute presso la sua abitazione, insieme a alcuni grammi di marijuana e al materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato immediatamente arrestato e, secondo le procedure previste, verrà processato per direttissima. L'acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Questo episodio mette in luce la presenza di attività illecite anche durante le manifestazioni popolari e i momenti di festa, sottolineando l'importanza della vigilanza e dell'intervento delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e il rispetto della legge.

