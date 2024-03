Tragico incidente a Siamaggiore: Deceduto un agente della Polizia Municipale

Il tragico evento si è verificato quando il cestello elevatore su cui Nicolai stava lavorando, insieme ad un operaio, si è ribaltato a causa dell'impatto con un grosso tronco che era caduto a terra. Nicolai è caduto da un'altezza di circa sette metri, riportando ferite troppo gravi per poter sopravvivere. Dopo l'incidente, era stato prontamente trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dall'elisoccorso, ma nonostante gli sforzi del personale medico, il suo cuore ha smesso di battere.





L'operaio coinvolto nell'incidente ha riportato ferite meno gravi ed è stato ricoverato all'ospedale di Oristano. La comunità di Siamaggiore e l'intero corpo della polizia municipale sono in lutto per la perdita di Nicolai, ricordato come una persona dedicata al proprio lavoro e alla sicurezza della comunità.





Questo tragico evento sottolinea i rischi associati alle operazioni di potatura e l'importanza delle misure di sicurezza per prevenire incidenti simili in futuro. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per chiarire la dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Nicolai, offrendo sostegno e condoglianze in questo momento di profondo dolore.

Pietro Nicolai, un agente della polizia municipale di 51 anni, è deceduto questa mattina all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato da dieci giorni a seguito di un grave incidente avvenuto mentre potava un albero nel suo terreno a Pardu Nou, nella località di Siamaggiore, nell'Oristanese.