Incidente stradale a Santu Martine: Madre e figlia ferite, coniugi illesi

Fortunatamente, gli occupanti dell'altra autovettura, due coniugi di Irgoli, sono usciti illesi dall'incidente, non avendo riportato traumi o ferite. I carabinieri di Siniscola si sono immediatamente recati sul posto per indagare sulle cause dell'incidente, che al momento restano da chiarire.





L'attenzione delle autorità è rivolta alla ricostruzione della dinamica e all'accertamento delle responsabilità per garantire la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti. Questo incidente sottolinea l'importanza della prudenza alla guida e del rispetto delle norme stradali per proteggere la vita dei conducenti e dei passeggeri. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte e sulle cause che hanno portato a questo tragico evento.

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 9 del mattino di domenica a Santu Martine in Agro di Galtellì, coinvolgendo due autovetture. Nello scontro, una donna di nazionalità estera ha avuto la peggio: il suo veicolo si è capovolto, finendo fuori dalla carreggiata. Anche la figlia, che era con lei, è rimasta coinvolta nell'incidente. Entrambe sono state estratte dall'autoveicolo dai Vigili del Fuoco di Lanusei e trasportate d'urgenza all'ospedale di Nuoro per ricevere le cure necessarie.