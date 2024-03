Dario Giagoni: Dall'ascensore al cimitero, una serie di imprevisti per il deputato

L'episodio del cimitero segue di pochi mesi quello dell'ascensore, evidenziando una strana coincidenza di eventi sfortunati per il politico. "C’è sempre una prima volta, e questa per me è la prima volta di rimanere chiuso in ascensore", aveva dichiarato Giagoni a maggio, prima di ritrovarsi, questa volta, chiuso all'interno del cimitero. Oltre agli imprevisti personali, Giagoni si è anche distinto in ambito politico con una presenza controversa alle elezioni regionali.





Candidatosi per la Lega senza svolgere una vera e propria campagna elettorale, ha ottenuto 747 voti, un risultato che palesa una certa delusione, soprattutto se confrontato con i 2.366 voti di Andrea Biancareddu, altro candidato leghista che non è riuscito ad entrare in Consiglio regionale. La performance della Lega alle regionali è stata oggetto di critica, con un calo del consenso al 3,8% e la perdita di figure di spicco. Nonostante le avversità, Giagoni ha affrontato l'ultimo episodio con il consueto spirito ironico, condividendo l'accaduto sui social media.





La sua reazione all'imprevisto nel cimitero è stata leggera: "Non c'è due senza tre", ha commentato, facendo presagire che si aspetta già una nuova disavventura. Questi episodi, tra il serio e il faceto, non solo mettono in luce la personalità del deputato, che riesce a mantenere il buon umore anche nelle situazioni più insolite, ma diventano anche un simbolo della sua esperienza politica, fatta di alti e bassi, di risultati inaspettati e di momenti di riflessione.

3 marzo 2024 - Dario Giagoni, deputato della Lega, si trova nuovamente al centro dell'attenzione per un imprevisto alquanto insolito. Dopo essere rimasto bloccato in ascensore a maggio, una situazione che lo aveva visto protagonista di un video in diretta da Montecitorio per condividere l'insolita esperienza, Giagoni si è trovato intrappolato in un altro luogo inaspettato: il vecchio cimitero di Buoncammino, a Santa Teresa Gallura.