Tragedia in campo: Muore d'infarto l'allenatore Emanuele Cossu dell'Atletico Olbia

Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, che hanno utilizzato un defibrillatore nel tentativo di rianimarlo, ogni sforzo si è rivelato vano.





La notizia della sua scomparsa è stata accolta con profonda tristezza e sgomento da parte della comunità sportiva. "Un lutto terribile ha colpito la famiglia dell'Atletico Olbia. Emanuele Cossu, allenatore dei Pulcini, ci ha lasciati prematuramente. I cuccioli, gli allenatori e i dirigenti si stringono con affetto ai familiari in questo drammatico frangente", ha dichiarato il presidente dell'Atletico Olbia, Mario Carlo Bassi, in un commovente post pubblicato su Facebook a nome dell'intera società.





La scomparsa di Cossu lascia un vuoto incolmabile non solo nel cuore dei suoi giovani atleti, ma in tutta la comunità che lo aveva conosciuto e apprezzato come persona e come professionista. Il suo impegno nel formare e guidare i bambini, non solo nello sport ma anche nei valori della vita, sarà ricordato con affetto e gratitudine.

Una tragica notizia ha colpito il mondo dello sport e in particolare la comunità calcistica di Olbia. Emanuele Cossu, 38 anni, allenatore dei giovani calciatori dell'Atletico Olbia, è deceduto a seguito di un infarto mentre si trovava sul campo ad allenare i bambini della squadra.Originario di Nuoro ma da tempo residente ad Olbia, Cossu si è accasciato improvvisamente negli spogliatoi durante una sessione di allenamento.