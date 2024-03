Elezioni regionali in Sardegna: Todde esprime serenità sul risultato

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui si stanno verificando contestazioni legate allo scarto di voti tra lei e Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, con alcuni report che indicano un margine di vantaggio per la Todde in riduzione. Nonostante ciò, la governatrice mostra un atteggiamento di fiducia verso i risultati, sostenendo che i dati ancora da conteggiare delle 22 sezioni mancanti confermano la sua posizione di vantaggio: "I dati delle 22 sezioni mancanti ci lasciano tranquilli. Abbiamo una forchetta tra i 1450 e i 1600 voti di vantaggio che in questo momento ci fa stare tranquilli. Questo è il conto finale per noi, ben lontano dai 200 o 400 voti di scarto che ho sentito vagheggiare da qualche giorno".





Le parole della Todde trasmettono un messaggio di calma e fiducia nel processo elettorale e nelle procedure legali a disposizione per la verifica dei risultati, in un contesto che resta attento alle evoluzioni giudiziarie e ai possibili sviluppi futuri legati al conteggio dei voti.

In seguito alle recenti elezioni regionali in Sardegna, la neo governatrice Alessandra Todde ha espresso la sua tranquillità riguardo l'esito del voto, nonostante le discussioni in corso sui margini ristretti di vittoria. Durante un'intervista concessa a Monica Maggioni nel programma "In Mezz'ora" su Rai3, Todde ha dichiarato: "abbiamo un buon vantaggio, sono serena". In merito alle voci che suggeriscono la possibilità di un riconteggio dei voti, Todde ha precisato che "la legge non prevede il riconteggio totale ma singoli ricorsi al Tar" per circoscrizioni specifiche, basati su motivazioni ben definite.