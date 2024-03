Sant’Antonio di Gallura si schiera: Stop alla speculazione eolica e fotovoltaica

Il documento approvato punta a creare un baluardo contro l'invasione di progetti industriali che, imponendosi sui terreni privati senza alcun dialogo con i proprietari, sfregiano il paesaggio e annientano le prospettive di futuro per la comunità locale. La seduta del Consiglio Comunale ha offerto ai cittadini l'opportunità di esprimere il proprio dissenso verso iniziative imposte dall'alto, che stravolgerebbero l'essenza stessa della Gallura. Il messaggio è chiaro: la popolazione vuole proteggere il silenzio, i paesaggi, e i cieli notturni che fanno della Sardegna una meta turistica di pregio. La decisione di Sant’Antonio di Gallura, accolta con gratitudine dal Coordinamento Gallura, segna un passo avanti verso una transizione energetica che sia veramente democratica, rispettosa dei diritti dei cittadini e delle caratteristiche uniche dell'isola. La resistenza di questa comunità è un esempio di come l'unità e la determinazione possano influenzare le scelte politiche, orientandole verso la salvaguardia e la difesa del territorio. La lotta contro la speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna continua, con la speranza che sempre più comuni seguano l'esempio di Sant’Antonio di Gallura.

La battaglia contro la speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna si intensifica, e il Comune di Sant’Antonio di Gallura si unisce con determinazione al fronte di resistenza. Il Coordinamento Gallura, baluardo contro l'assalto delle multinazionali sull'isola, ha ottenuto un significativo successo: il Consiglio Comunale, su invito del Sindaco Carlo Viti, ha deliberato all'unanimità contro lo sfruttamento energetico che minaccia l'integrità del territorio. In meno di un semestre, il Coordinamento ha stretto alleanze con 24 delle 26 amministrazioni comunali galluresi, delineando una rete di opposizione unita e informata, pronta a difendere la Sardegna dalle grinfie di una speculazione senza scrupoli. Questi progetti, camuffati da iniziative ecologiche, rischiano di ridurre l'isola a una mera fonte di energia per la Penisola, compromettendo il paesaggio, l'ambiente, e il patrimonio storico-culturale. La delibera di Sant’Antonio di Gallura rappresenta un caposaldo nella lotta per la preservazione delle peculiarità territoriali, minacciate da una visione di sviluppo che ignora la vocazione turistica e agricola dell'area.