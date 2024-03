Buche e allagamenti nell'oristanese: Un grido d'allarme da Pardu Nou

I residenti e i viaggiatori si trovano di fronte a un bivio pericoloso, con la strada che diventa una trappola per gli incauti e un serio ostacolo per la mobilità nella zona. La domanda che tutti si pongono è una sola: quando verranno presi provvedimenti per mettere in sicurezza questa arteria fondamentale? La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza e la transitabilità della strada. La comunità attende risposte e soluzioni, sperando che il problema venga risolto prima che possano verificarsi incidenti o ulteriori disagi.

Un lettore ha sollevato un grido d'allarme riguardo la pericolosa condizione della strada in direzione Pardu Nou, vicino a Sili, nell'oristanese. La situazione descritta è critica: dopo il ponte sommergibile di Sili, sulla discesa verso la località, si è formata un'immensa buca che ha reso il manto stradale praticamente inesistente. Con l'arrivo del maltempo, la problematica si è aggravata, trasformando la buca in una vasta pozza d'acqua che ostacola gravemente il transito dei veicoli, creando non solo disagi ma anche una situazione di pericolo concreto per chi si trova a dover accedere alla strada Provinciale 18.