Tragedia a Nuoro: Pensionato muore pulendo il fucile

Il proiettile, esploso inaspettatamente dall'arma, non ha lasciato scampo al pensionato, decretando un epilogo tanto improvviso quanto tragico. La moglie, testimone involontaria dell'accaduto, ha immediatamente allertato i soccorsi, chiamando il 118. Purtroppo, nonostante l'intervento rapido dei sanitari, per S.B. non c'è stato nulla da fare.





Sul posto si è recata la Polizia Scientifica della questura di Nuoro per effettuare i necessari rilievi, al fine di chiarire le dinamiche dell'incidente e verificare ogni dettaglio relativo alla tragica fatalità. La comunità di Nuoro si trova ora a fare i conti con questo doloroso evento, che riporta l'attenzione sulla sicurezza nell'uso e nella manutenzione delle armi da fuoco, anche in contesti ritenuti sicuri come la propria abitazione.

In un tragico incidente domestico, un pensionato di 79 anni, S.B., ex dipendente del genio civile, ha perso la vita nel proprio salotto a Nuoro. La vicenda si è consumata nel tardo pomeriggio del primo marzo, in via Siena, dove l'uomo, in circostanze ancora da accertare, si è ferito mortalmente mentre puliva il proprio fucile.