Siniscola: Arrestato 20enne, trasforma l'amicizia in estorsione

Il piano? Una telefonata che più che intimidire, ha dimostrato la piccolezza morale di chi l'ha concepita. Il genitore, però, non si è lasciato intimorire. Con un atto di responsabilità e coraggio, ha denunciato tutto alla Polizia di Stato, che ha messo in atto una sorveglianza degna di un film d'azione per catturare il giovane estorsore sul fatto. E così è stato: gli agenti del commissariato di Siniscola hanno seguito ogni mossa, finché non hanno stretto le manette ai polsi dell'aspirante delinquente, ora confinato agli arresti domiciliari.





La morale della favola? Chi pensa di fare il furbo, alla fine paga. E in questo caso, il prezzo è l'isolamento e la vergogna di essere etichettato come quello che tradisce l'amicizia per qualche spicciolo. Un fallimento su tutta la linea per il giovane, che ora ha tutto il tempo per riflettere su come sia finito a imboccare la strada sbagliata. Siniscola, comunità altrimenti tranquilla e operosa, si ritrova a fare i conti con questa sgradevole vicenda, che per fortuna si è conclusa con la vittoria della legalità e del buon senso. Resta l'amarezza per un'amicizia tradita e la speranza che episodi del genere restino un'amara eccezione.

Siniscola si sveglia con una storia che sa di tradimento e codardia. Un 20enne del posto, in un gesto che rasenta il patetico, ha deciso che il modo migliore per arricchirsi fosse estorcere 500 euro al genitore di un suo "amico".