Monte Urpinu accoglie 8 nuovi anatroccoli: una nidiata che rallegra il parco

Giorgio Angius, viceindaco e assessore del Verde pubblico, ha espresso il suo entusiasmo per queste nuove nascite: "Come ogni anno, poco prima dell’inizio della primavera, salutiamo con piacere le nuove nascite provenienti dall’avifauna del Parco di Monte Urpinu che, a partire dai prossimi mesi, faranno compagnia ai tanti fruitori dell’immenso polmone verde cittadino". Queste parole sottolineano l'importanza della stagione primaverile come momento di rinascita e rinnovamento anche per il parco, che si arricchisce di nuovi abitanti pronti a deliziare la vista dei numerosi visitatori.





L'arrivo degli anatroccoli non solo rappresenta un evento gioioso per la comunità locale ma sottolinea anche l'importanza del mantenimento e della cura degli spazi verdi urbani, vitali per la conservazione della biodiversità e per offrire alla cittadinanza luoghi di relax e contatto con la natura. L'attenzione verso questi nuovi membri della famiglia del Parco di Monte Urpinu riflette l'impegno della città nella tutela e valorizzazione dei propri spazi verdi, essenziali per la qualità della vita urbana e per l'educazione ambientale delle future generazioni. Con la primavera alle porte, il parco si conferma una destinazione imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella bellezza della natura, ammirando le piccole meraviglie che ogni giorno offre.

La natura continua a regalare gioie e novità al Parco di Monte Urpinu, uno dei polmoni verdi più amati e frequentati della città. Questa volta, a portare nuova vita sono stati 8 anatroccoli, nati negli scorsi giorni e già diventati protagonisti di questa oasi di pace. La grande voliera centrale del parco, situata nei pressi dell'ingresso di via Leo, è ora la casa di questa vivace nidiata. Questi piccoli abitanti si aggiungono alla variegata fauna del parco, contribuendo a incrementarne la biodiversità e offrendo ai visitatori uno spettacolo naturale di rara dolcezza.