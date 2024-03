Mario Conoci sull'aggiudicazione dei lavori della 4 corsie Alghero-Sassari: "L'intervento inciderà positivamente sulla qualità della vita e crescita economica"

Questo passo avanti segna l'inizio di un capitolo promettente per l'infrastruttura stradale della zona, con ricadute previste estremamente positive per i cittadini e l'economia locale. Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha espresso un profondo apprezzamento per questo importante progresso, evidenziando l'impatto significativo che l'opera avrà:





"L'intervento che più di tutti, insieme alla nuova circonvallazione di competenza comunale che presto vedrà l'apertura del primo tratto di viabilità (avviati i lavori al Carmine per la nuova rotatoria d'innesto col ramo sud), andrà ad incidere con ricadute positive sulla qualità della vita e la crescita economica degli algheresi e dell'area vasta".





Una dichiarazione che sottolinea non solo l'importanza dell'intervento in sé ma anche il suo ruolo cruciale nel contesto di una strategia più ampia di sviluppo infrastrutturale, volta a migliorare la qualità della vita e stimolare la crescita economica.





Il Lotto 1, estendendosi per circa 7,6 km all'interno del Comune di Alghero, prevede la realizzazione di due tratti stradali principali e dei relativi svincoli di connessione, promettendo di rendere il traffico più fluido e sicuro. Allo stesso modo, il Lotto 4 punta a facilitare i collegamenti rapidi tra Alghero, in corrispondenza dello svincolo di Mamuntanas, e l'aeroporto di Fertilia, con un tracciato di 3+200 km che include lo scavalco della linea ferroviaria e del "Rio Sassu" mediante due opere d'arte significative. Queste opere rappresentano non solo un miglioramento tangibile della rete stradale ma anche un simbolo dell'impegno dell'amministrazione locale e degli enti coinvolti nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile e inclusivo.





La soddisfazione del sindaco Conoci riflette la gratitudine verso tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo progetto una realtà, riconoscendo l'importanza di un approccio collaborativo e coordinato per il bene della comunità. L'attesa per l'avvio effettivo dei lavori è palpabile tra i cittadini, che vedono nell'opera una fonte di nuove opportunità, sia in termini di mobilità che di impulso economico. La nuova S.S. 291, insieme alla circonvallazione di competenza comunale, si appresta a diventare un asse viario fondamentale per Alghero e l'intera regione, segnando un passo avanti decisivo verso un futuro di prosperità e benessere condiviso.

La città di Alghero è in fermento per l'ultima grande novità che riguarda la viabilità nella regione: l'aggiudicazione dei lavori per i lotti 1 e 4 della nuova Strada Statale 291 ad un raggruppamento temporaneo guidato da Aleandri SpA.