Anziani nel mirino: la Polizia locale di Sassari scende in campo contro le truffe

Il nemico? Le truffe agli anziani, un fenomeno tanto vile quanto diffuso, che vede i nostri cari over 65 bersaglio di malintenzionati senza scrupoli. Non è un mistero che gli anziani rappresentino una preda facile per i delinquenti di ogni sorta. Soli, indifesi e spesso privi degli strumenti necessari per fiutare l'inganno, cadono vittime di truffe che vanno dalle vendite fasulle online ai più classici "codici segreti" richiesti da finti impiegati bancari, fino alle raccolte fondi per inesistenti bambini bisognosi. Questi sono solo alcuni dei tranelli che la Polizia Locale di Sassari ha smascherato, grazie a un progetto di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, finanziato dal ministero dell'Interno e attivo dal 2020 al 2022, che ha raccolto decine di segnalazioni e denunce.





L'iniziativa non si limita a una sterile elencazione dei pericoli. Gli agenti, formati appositamente, si lanciano in un'opera di formazione e sensibilizzazione che punta a costruire un autentico scudo protettivo attorno ai nostri anziani. Non solo: offrono supporto psicologico alle vittime, che si trovano a dover affrontare la devastante presa di coscienza di essere stati ingannati. Le truffe sono molteplici e i metodi sempre più sofisticati: dai finti tecnici che bussano alla porta di casa ai truffatori che, armati di telefonino, inscenano drammi familiari per estorcere denaro. Ma la Polizia Locale non sta a guardare. Già dalle prime riunioni organizzate nelle parrocchie, veri e propri cuori pulsanti delle comunità, è stato chiaro l'intento: creare una barriera di fiducia e conoscenza attorno agli anziani, educandoli sui rischi e su come evitare di cadere nelle grinfie di questi avvoltoi moderni.





La missione della Polizia Locale di Sassari è chiara: armare gli anziani di conoscenza e strumenti per difendersi. L'iniziativa promette di essere un faro nella notte per molti, grazie a metodologie interattive di impatto sociale che mirano a svelare i trucchi del mestiere di questi "professionisti" dell'inganno. Materiale divulgativo, supporto sociale, e persino un numero dedicato, l'800615125, sono le armi con cui Sassari intende combattere questa piaga. La battaglia è solo all'inizio, ma il messaggio è chiaro: a Sassari, chi si azzarda a prendere di mira gli anziani trova la Polizia Locale pronta a difenderli.





Un appuntamento, quello del 5 marzo, che si preannuncia non solo come un momento di confronto, ma come l'inizio di un percorso di resilienza comunitaria contro le truffe. Gli anziani non sono soli, e i truffatori farebbero bene a ricordarselo.

A Sassari si è scatenata una vera e propria caccia al truffatore. E chi meglio della Polizia Locale può mettersi a capo di questa crociata? Martedì 5 marzo, alle ore 17, il Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari si trasformerà in un fortino contro l'inganno, ospitando un incontro di vitale importanza organizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con il gotha della solidarietà sassarese: Inner Wheel Club Sassari Centro, Università delle tre età e Associazione 50&Più.