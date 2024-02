Crisi di sicurezza nei penitenziari sardi: L'intervento dell'esercito a Baddu 'e Carros rivela profonde carenze

Melis continua dicendo: “Questa è un'iniziativa che, oltre a confermare quanto da noi ribadito più volte, il Dap nonostante le nostre richieste non è intervenuto, manifestando così la totale assenza dell’amministrazione Penitenziaria nei confronti degli Istituti sardi, i quali oramai sono al collasso a causa della cronica carenza di personale, la mancanza di direttori e comandanti in pianta stabile senza dimenticare che i Penitenziari isolani spesso sono utilizzati come meta per detenuti facinorosi provenienti dallo stivale. Ci vengono spontanee alcune domande,” continua Melis, “perché un istituto di primaria importanza come quello nuorese debba ricorrere all’Esercito per garantire la sicurezza? Come è possibile che un istituto così abbia una carenza cronica di oltre 50 poliziotti? È normale che l’amministrazione centrale si arrenda così facilmente e non trovi soluzioni al suo interno prima di chiedere aiuti 'esterni'?





Queste sono tutte domande che noi rivolgiamo ai vertici del DAP ma al contempo anche a quelli regionali del Prap. Saremo ben felici di sapere anche quale sia il pensiero del neo eletto Presidente della Regione sulla questione sicurezza pubblica e carenza degli organici della polizia penitenziaria in regione. Ci attiveremo subito e invieremo richiesta formale per un incontro con l'On.le Todde alla quale riporteremo le tante domande a cui speriamo la stessa porti delle risposte. In ultimo, ma non per importanza, conclude Melis, mi sento di ringraziare il Prefetto di Nuoro, che con i vertici del 5º Reg. G.G. della Brigata Sassari hanno messo a disposizione un'aliquota di militari utili a garantire la sicurezza del Penitenziario di Badu 'e Carros con senso di responsabilità e soprattutto per garantire la sicurezza non solo dell'istituto ma anche quella pubblica.”

A darne notizia e a manifestare la propria preoccupazione è il Segretario Nazionale del sindacato Con.Si.Pe, Roberto Melis, che in merito dice: “È notizia di queste ore che proprio ieri, a seguito di un incontro in Prefettura a cui hanno partecipato il direttore del carcere Nuorese, il Comandante del 5º Reg. G.G. della Brigata Sassari e i vertici delle forze di Polizia, si è arrivati alla conclusione che saranno inviati 25 militari che garantiranno il pattugliamento delle aree esterne dell’istituto Nuorese di Baddu 'e Carros.”