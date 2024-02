Attentato incendiario a Pattada: Due escavatori in fiamme

Intorno alle 20.30, sotto una pioggia battente, ignoti malviventi hanno preso di mira i mezzi, parcheggiati per strada nella zona di San Gavino, nei pressi della chiesa, distanti uno dall'altro. Le fiamme, appiccate in modo premeditato, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco di Ozieri, che, con prontezza e professionalità, sono riusciti a domare l'incendio. Sul posto, oltre ai pompieri, si sono precipitati i barracelli del paese e i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, impegnati a dare avvio alle indagini per far luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto criminoso.





Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica degli eventi e per identificare gli autori di questo vile atto.

Un atto di vandalismo a Pattada, dove la serata di ieri è stata segnata da un attentato incendiario. Due mini escavatori, impegnati in lavori pubblici per il Comune e di proprietà di una ditta locale, sono stati avvolti dalle fiamme.