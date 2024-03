Soccorso in mare aperto: Salvato turista irlandese al largo di Capo Teulada

Protagonista un turista irlandese di 60 anni, che ha improvvisamente avuto bisogno di assistenza medica mentre la sua nave da crociera, in viaggio da Palermo verso le soleggiate coste di Palma di Majorca, solcava le onde del Mediterraneo. L'episodio si è verificato questa mattina, scatenando immediatamente un'efficace risposta da parte della Guardia Costiera di Cagliari. Non appena l'allarme è stato lanciato, la sala operativa ha coordinato una rapida mobilitazione, dispiegando l'elicottero AW139 della Sezione Elicotteri di Decimomannu, equipaggiato per affrontare situazioni critiche in mare. L'intervento ha visto l'uso di tecniche sofisticate: il passeggero e un suo familiare sono stati sollevati a bordo dell'elicottero mediante l'uso del verricello, dimostrando l'alta specializzazione e la prontezza delle squadre di soccorso della Guardia Costiera. A bordo, un aerosoccorritore ha fornito le prime cure vitali, garantendo la stabilità del paziente fino all'atterraggio.





Alle 12.20 di ieri 28 febbraio, con precisione e professionalità, l'elicottero ha toccato terra presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, dove il turista è stato affidato alle cure del personale medico, pronto ad intervenire. L'efficienza e la tempestività dell'operazione di soccorso hanno sottolineato l'importanza della collaborazione e della preparazione delle forze di salvataggio in mare, elementi chiave per garantire la sicurezza dei naviganti in qualsiasi condizione.

Un'operazione di salvataggio si è conclusa con successo a 50 miglia a sud ovest di Capo Teulada.