L'arte dell'inganno: Cronaca di un raggiro ai danni di un'anziana

Già, perché questi due soggetti, hanno ripreso senza scrupoli le loro azioni, estorcendo denaro a un'anziana con una promessa tanto assurda quanto criminale: liberarla dal malocchio. Una pratica che farebbe sorridere se non fosse per il tragico esito: l'illecito guadagno di 69.000 euro, ottenuti attraverso una serie di versamenti da oltre 2000 euro al mese. Una cifra che, per molti, rappresenta il frutto di anni di sacrifici, evaporata nel nulla per colpa di un inganno meschino. Il bisogno di credere in qualcosa, unito alla vulnerabilità dettata dall'età, ha trasformato la malcapitata in preda facile per questi due moderni briganti che, invece di armarsi di pistole e passamontagna, hanno scelto l'inganno e la manipolazione come strumenti di rapina. E così, mentre la vittima sperava di liberarsi da inesistenti forze oscure, i due si arricchivano allegramente, nell'ombra della loro coscienza probabilmente assente. Ma la giustizia, sebbene talvolta lenta, non dorme mai. Una seconda segnalazione ha finalmente mosso le acque, portando il giudice per le indagini preliminari a emettere una misura cautelare nei confronti dei due estorsori.





Questa volta, il verdetto parla chiaro: divieto di avvicinamento alla dimora dell'anziana con un raggio di sicurezza di 500 metri, congelamento dei conti correnti e pignoramento di tutto il denaro estorto. Una decisione che, pur non potendo cancellare il danno e il dolore causati, segna un punto a favore della giustizia e della tutela delle persone più vulnerabili. Rimane, tuttavia, l'amara riflessione su come, nel XXI secolo, ci siano ancora individui pronti a sfruttare la credulità e la fragilità altrui per un pugno di euro, dimostrando che, contro la bassa umanità e l'avidità, la lotta è ancora lunga. E la speranza è che storie come questa possano servire da monito, affinché la fiducia non diventi mai una debolezza da sfruttare.

La storia che stiamo per raccontare è, ahimè, la cruda e triste realtà che ha colpito una donna anziana, vittima di un raggiro tanto audace quanto vergognoso. Non è bastata una prima denuncia a fermare l'ardire di due individui, originari del Lazio ma trasferitisi a Oristano, forse nella speranza che l'aria sarda potesse conferire un alone di rispettabilità alle loro losche attività. Un'illusione, ovviamente.