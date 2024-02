L'Esercito scende in campo a Badu 'e Carros: ma è davvero questa la soluzione per Nuoro?





A Nuoro, il prefetto, in una mossa che sa tanto di disperazione quanto di ingegno, ha deciso di tirare in ballo l'Esercito per tenere a bada i malintenzionati e i fuggitivi. Sì, avete capito bene: stiamo parlando di quei militari in divisa che solitamente si occupano di ben altri scenari, ora ridotti a fare da badanti a muri e sbarre.





Il carcere di Badu 'e Carros, famoso più che per i suoi ospiti per la fuga di Marco Raduano, quel boss che ha pensato bene di fare una gita in Corsica senza permesso, sarà ora sorvegliato da un contingente di 25 uomini della Brigata Sassari. Altri 25 si occuperanno del Cpr di Macomer.





La decisione, presa dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, è la risposta ad un'evasione che sembra aver scosso più dell'opportuno i sonni dei nostri amministratori. "Il pattugliamento garantirà maggiore serenità agli operatori della polizia penitenziaria del carcere che sono in numero eseguo e al contempo rafforzerà l'azione di sorveglianza del Cpr di Macomer," afferma con un filo di ottimismo il prefetto Giancarlo Dionisi. Serenità, dice.





Come se la vista di soldati armati fosse l'equivalente di un tranquillante per chi lavora e vive in quei luoghi. Ma non è tutto rose e fiori, cari lettori. Nonostante le richieste pressanti dei sindacati di Polizia penitenziaria al Dap, pare che l'unico a muovere un dito sia stato il prefetto, con l'aiuto dell'Esercito. "A Nuoro c'è una emergenza vera: abbiamo in organico 120 agenti, ne servono altri 50 per fare fronte alle esigenze del penitenziario," rivela Michele Cireddu della Uilpa polizia.





E allora, invece di affrontare il problema alla radice, incrementando il personale e migliorando le condizioni di lavoro e sicurezza, cosa facciamo? Chiamiamo i soldati. Questo episodio è la dimostrazione plastica di come lo Stato, sempre più spesso, sembri affidarsi a soluzioni estreme, o meglio, a cerotti su ferite aperte, piuttosto che a cure vere e proprie.





L'intervento dell'Esercito potrà anche offrire una momentanea illusione di controllo, ma lascia irrisolte le questioni di fondo. E mentre i nostri valorosi militari fanno da guardia ai muri di un carcere, ci si chiede: è davvero questa la via da seguire per garantire sicurezza e ordine? O si tratta solo di un'altra dimostrazione di come, in materia di sicurezza, siamo sempre più spesso pronti a tutto, pur di non affrontare il problema alla radice?

